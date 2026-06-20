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Spor

San Francisco kırmızı-beyaz! Bizim Çocuklar'a dev destek

A Milli Futbol Takımı'nın, Paraguay ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Türk taraftarlar, San Francisco sokaklarında heyecanla maç saatini bekliyor.

IHA20 Haziran 2026 Cumartesi 03:01 - Güncelleme:
San Francisco kırmızı-beyaz! Bizim Çocuklar'a dev destek
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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında TSİ 06.00'da San Francisco'da bulunan Bay Area Stadyumu'nda Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesinde San Francisco sokakları adeta kırmızı-beyaza büründü.

Çevre şehirlerden, Avrupa'dan ve Türkiye'den millileri desteklemek için gelen taraftarlar, tezahüratlar söyleyerek mücadelenin saatini bekliyor.

Türk taraftarlar, ay-yıldızlılara güvendiklerini ve Paraguay karşısında galip geleceklerine inandıklarını söyledi.

Karşılaşma öncesinde de taraftarlar Calle de Luna'da bir araya gelerek, emniyet birimleri ile organizasyon görevlileri eşliğinde stadyuma yürüyecek.

  • A Milli Futbol Takımı
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