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Spor

San Marino'da zafer Martin'in oldu

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 12. ayağı San Marino Grand Prix'sinde, Prima Pramac takımının İspanyol motosikletçisi Jorge Martin birinci oldu.

10 Eylül 2023 Pazar 22:00 - Güncelleme:
San Marino'da zafer Martin'in oldu
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MotoGP San Marino Grand Prix'sini Jorge Martin kazandı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 12. mücadelesi, 4,2 kilometrelik Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti'nde, 27 tur üzerinden yapıldı.

Cumartesi pole pozisyonunu ve sprint yarışını ilk sırada tamamlayan Martin, bugünkü yarışı da baştan sona üstün götürerek 41:33.4210'luk derecesiyle damalı bayrağı ilk sırada geçti.

Liderin 1.350 saniye gerisinden Mooney VR46 ekibinin İtalyan pilotu Marco Bezzecchi ikinci; liderin 3.812 saniye ardındaki Ducati Lenovo takımından İtalyan Francesco Bagnaia üçüncülük elde etti.

Bagnaia, 283 puanla pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Son şampiyon Bagnaia'yı, 247 puanla Martin izledi.

Sezonun 13. yarışı Hindistan Grand Prix'si 24 Eylül'de düzenlenecek.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanında ilk beşte şu isimler yer alıyor:

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 283 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 247

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 218

4. Brad Binder (Güney Afrika): 173

5. Aleix Espargaro (İspanya): 160

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