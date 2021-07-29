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Spor

San Marino'dan olimpiyat tarihinde bir ilk

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 6. gününde San Marino, tarihinde ilk kez olimpiyat madalyası elde etti.

AA29 Temmuz 2021 Perşembe 10:54 - Güncelleme: 29 Temmuz 2021 Perşembe 10:54
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Asaka Atış Alanı'nda gerçekleştirilen atıcılık müsabakalarında, trap kategorisi kadınlar finalinde yarışan Alessandra Perilli, ülkesi San Marino adına tarihi bir başarıya imza attı.

Olimpiyatlarda 3. olup bronz madalyaya uzanan Perilli, San Marino'ya olimpiyatlarda tarihinin ilk madalyasını kazandırdı. 34 bin nüfuslu ülke ayrıca olimpiyatlarda tüm zamanlarda, madalya elde eden en küçük ülke olarak tarihe geçti.

Yarışlarda Slovak Zuzana Rehak Stefecekova olimpiyat rekoru kırarak altın madalyaya ulaşırken ABD'li Kayle Browning ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

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