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Spor

San Marino'dan tarihi galibiyet!

UEFA Uluslar Ligi'nin D Grubu'nda San Marino ve Liechtenstein karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maçı San Marino kazandı ve tarihinde çıktığı ilk resmi maçtan galibiyet ile ayrıldı.

5 Eylül 2024 Perşembe 23:54 - Güncelleme:
San Marino'dan tarihi galibiyet!
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San Marino, UEFA Uluslar Ligi'nin D Grubu'nda Liechtenstein ile kozlarını paylaştı. Olimpico di Serravalle Stadyumu'nda oynanan maçı San Marino 1-0'lık skorla kazandı. Bu sonucun ardından San Marino, 1990'da başlayan kulüp tarihindeki ilk resmi galibiyetini aldı.

GOLDEN SONRA BÜYÜK SEVİNÇ

San Marino, Sensoli ile 53. dakikada öne geçti. Bu golün ardından mavi-beyazlılar büyük sevinç yaşadı. Öte yandan yedek kulübesi, golü atan Sensoli'yi kutlamak için sahaya girdi.

TARİHTEKİ İLK RESMİ GALİBİYET

San Marino, bu maçla birlikte tarihlerindeki ilk kez bir resmi maç galibiyet tamamladı.

1990'da başlayan San Marino futbol tarihi, yalnızca 1 galibiyete sahip. O galibiyet de 2004 yılında hazırlık maçında Liechtenstein'a karşı gelmişti.

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