San Marino'dan tarihi galibiyet!

San Marino, UEFA Uluslar Ligi'nin D Grubu'nda Liechtenstein ile kozlarını paylaştı. Olimpico di Serravalle Stadyumu'nda oynanan maçı San Marino 1-0'lık skorla kazandı. Bu sonucun ardından San Marino, 1990'da başlayan kulüp tarihindeki ilk resmi galibiyetini aldı.

GOLDEN SONRA BÜYÜK SEVİNÇ

San Marino, Sensoli ile 53. dakikada öne geçti. Bu golün ardından mavi-beyazlılar büyük sevinç yaşadı. Öte yandan yedek kulübesi, golü atan Sensoli'yi kutlamak için sahaya girdi.

TARİHTEKİ İLK RESMİ GALİBİYET



San Marino, bu maçla birlikte tarihlerindeki ilk kez bir resmi maç galibiyet tamamladı.

1990'da başlayan San Marino futbol tarihi, yalnızca 1 galibiyete sahip. O galibiyet de 2004 yılında hazırlık maçında Liechtenstein'a karşı gelmişti.

Craig Bellamy: Yarın her şey olabilir

Aaron Ramsey: Türkiye'nin takımı heyecan verici!

Sırbistan'da gol sesi çıkmadı!