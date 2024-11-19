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Spor

San Marino'dan tarihi galibiyet

UEFA Uluslar D Ligi 4. maçında San Marino deplasmanda Lihtenştayn'ı 3-1 yendi ve C Ligi'ne yükseldi.

19 Kasım 2024 Salı 00:51 - Güncelleme:
San Marino'dan tarihi galibiyet
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UEFA Uluslar D Ligi 4. maçında Roberto Cevoli'nin ekibi San Marino deplasmanda Konrad Fünfstück'ün yönetimindeki Lihtenştayn'ı 3-1 yendi.

Rheinpark Stadyumu'nda oynanan maçın ilk golünü ev sahibi Lihtenştayn adına 40. dakikada Aron Sele atarken, San Marino'nun gollerini 46. dakikada Lorenzo Lazzari, 66. dakikada penaltıdan Nicola Nanni ve 76. dakikada Alessandro Golinucci kaydetti.

Bu sonuçla birlikte UEFA Uluslar Ligi'nde D Ligi 1. Grubu 7 puanla lider tamamladı ve C Ligi'ne yükselmiş oldu. Lihtenştayn ise 2 puanda kaldı ve lig yükselme şansı kalmadı.

Öte yandan San Marino ekibi, futbol tarihinde ilk kez resmi bir maçta 3 gol atarak tarih yazdı.

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