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Spor

Sancho'nun yeni adresi belli oldu!

Juventus ve Manchester United, Jadon Sancho'nun kiralık transferi için anlaşma sağladı. İngiliz oyuncunun kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonu da yer alacak.

28 Ağustos 2024 Çarşamba 18:09 - Güncelleme:
Sancho'nun yeni adresi belli oldu!
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Manchester United forması giyen Jadon Sancho, Juventus'a transfer olmaya hazırlanıyor.

RMC Sport'ta yer alan habere göre, Juventus, İngiliz oyuncunun kiralık transferi için Manchester United ile anlaşma sağladı.

OPSİYON DA OLACAK

Sancho'nun Juventus'a gitmek konusunda istekli olduğu ve 24 yaşındaki futbolcu için yapılacak sözleşmede satın alma opsiyonu da olacağı belirtildi.

Jadon Sancho'nun geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

Sancho, Manchester United'da geçen sezon teknik direktör Erik ten Hag ile sorun yaşamasının ardından devre arasında eski takımı Borussia Dortmund'a kiralık gitmişti.

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