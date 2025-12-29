Sandro Tonali: Eddie Howe hayatımın bir parçası olacak

Newcastle United forması giyen Sandro Tonali, teknik direktörü Eddie Howe ile ilgili gelen soruya cevap verdi.

Tonali, Howe için gelen sorunun ardından İngiliz teknik adam ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

"HAYATIMIN BİR PARÇASI OLACAK"

İtalyan orta saha oyuncusu, "Eddie Howe'un senin için her zaman özel bir yeri olacak mı?" sorusunun ardından, "Evet, bence öyle. Teknik direktör olarak nitelikleri ve sahada bana kattıklarının yanı sıra, bana bir insan olarak da çok şey kattı. Onu her zaman sevgiyle hatırlayacağım ve gelecekte de hayatımın br parçası olacağını düşünüyorum." dedi.

"BANA ÇOK YARDIMCI OLDU"

Howe'un kendisine çok yardım ettiğini söyleyen Tonali, "Üç yıl boyunca bana hem saha içinde hem de saha dışında çok yardımcı oldu ve bugün de bunu sürdürüyor. O çok iyi bir insan. Newcastle'da herkesin onun saygısını kazanması boşuna değil." sözlerini sarf etti.

Newcastle United forması altında bu sezon 24 maçta süre bulan 25 yaşındaki Tonali, 4 asist yaptı.