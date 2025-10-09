Sandro Tonali İtalyan devinin radarında

Newcastle United'ın orta sahasında lokomotif rolü üstlenen Sandro Tonali, Premier Lig'deki etkileyici performansıyla dikkat çekiyor. 25 yaşındaki İtalyan yıldızın ismi, yeniden Juventus ile anılmaya başladı. Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Tonali için Juventus'un ciddi bir teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Newcastle, oyuncusunu 70 milyon avronun altında bir bedelle bırakmaya sıcak bakmıyor. Real Madrid'in de daha önce ilgilendiği Tonali için Juventus'un, finansal olarak zorlayıcı bir transfer planı üzerinde çalıştığı ifade ediliyor. Tonali'nin "ülkesine dönme isteği" ise bu transferin en belirleyici unsuru olabilir.