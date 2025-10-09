İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ekim 2025 Perşembe / 17 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7251
  • EURO
    48,61
  • ALTIN
    5414.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sandro Tonali İtalyan devinin radarında
Spor

Sandro Tonali İtalyan devinin radarında

Premier Lig ekibi Newcastle United'da etkileyici bir performans ortaya koyan 25 yaşındaki Sandro Tonali için İtalyan ekibi Juventus hamle yapmaya hazırlanıyor.

HABER MERKEZİ9 Ekim 2025 Perşembe 09:23 - Güncelleme:
Sandro Tonali İtalyan devinin radarında
ABONE OL

Newcastle United'ın orta sahasında lokomotif rolü üstlenen Sandro Tonali, Premier Lig'deki etkileyici performansıyla dikkat çekiyor. 25 yaşındaki İtalyan yıldızın ismi, yeniden Juventus ile anılmaya başladı. Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Tonali için Juventus'un ciddi bir teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Newcastle, oyuncusunu 70 milyon avronun altında bir bedelle bırakmaya sıcak bakmıyor. Real Madrid'in de daha önce ilgilendiği Tonali için Juventus'un, finansal olarak zorlayıcı bir transfer planı üzerinde çalıştığı ifade ediliyor. Tonali'nin "ülkesine dönme isteği" ise bu transferin en belirleyici unsuru olabilir.

ÖNERİLEN VİDEO

Antalya'da film gibi saldırı!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.