Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Eyüpspor maçının 11'ine göre Juventus karşısında 5 değişiklikle sahaya çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray evinde İtalyan ekibi Juventus ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eyüpspor maçının 11'ine göre siyah-beyazlılar karşısında 5 değişiklik yaptı. Buruk; Boey, Eren, Lemina, İlkay Gündoğan ve Icardi'nin yerine Sallai, Jakobs, Torreira, Sara ve Barış Alper'e görev verdi.

Sarı-kırmızılılarda Mario Lemina sarı kart cezasından, Renato Nhaga, Can Armando Güner ve Arda Ünyay, UEFA'ya verilen listede olmadığından dolayı kadroda yer almadı.

LEROY SANE 4 MAÇ SONRA KADRODA

Galatasaray'ın Alman futbolcusu Leroy Sane, Juventus karşı maç kadrosuna alındı. Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında İngiliz takımı Manchester City ile deplasmanda oynanan müsabakada sakatlanan Sane; 3'ü Süper Lig, 1'i de kupa olmak üzere 4 maç sonra kadroda yer aldı.

KAPALI GİŞE

Galatasaray taraftarı, Juventus maçında da takımını yalnız bırakmadı. RAMS Park'ta oynanan müsabakada tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla futbolcuları maça hazırladı.