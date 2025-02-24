Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray, önümüzdeki sezon için de hummalı bir çalışma içerisinde. Sarı-Kırmızılılar, yeni sezon kadrosu adına dünyaca ünlü yıldızı gözüne kestirdi.

SES GETİRECEK KADRO

Ara transferin en hareketli kulüplerinden Galatasaray, yaz dönemi için de şimdiden kolları sıvamış durumda. Şampiyon takımın direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne gidecek olması ve Fenerbahçe ile aradaki 6 puanlık farkı göz önünde bulunduran Sarı-Kırmızılılar, ses getirecek bir kadro kurmak üzere harekete geçti.

SANE'YE TEKLİF

Aslan'ın en büyük hedeflerinden biri ise Bayern Münih'in süperstarı Leroy Sane. Son haftalarda ilk 11'deki yerini kaybeden ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki Alman yıldızla şimdiden el sıkışmanın yollarını arayan Sarı-Kırmızılılar, yeni bir teklif paketi hazırladı.

Galatasaraya bonservissiz dünya yıldızı Teklif edilecek ücret ortaya çıktı

BU FIRSAT KAÇMAZ

Tecrübeli futbolcunun bonservis sorununun olmaması nedeniyle imza parası teklif etmeye hazırlanan Galatasaraylı yöneticiler, bu parayı oyuncu ile yapılacak kontratın süresine göre eşit taksitlere ayıracak. Sane'nin Şampiyonlar Ligi'nde ortaya koyacağı performans ve kazandıracağı puanlarla bu parayı kısa sürede çıkarabileceği tahmin ediliyor. Sağ kanatta bu tarz bir oyuncunun eksikliğini çeken Sarı-Kırmızılılar, Sane fırsatını kaçırmayı kesinlikle istemiyor.

GARDİ'YE TAM YETKİ

İtalyan menajer Gardi'ye bu transfer için tam yetki veren Galatasaray Yönetimi, kesenin ağzını açmış durumda. Daha önce Zaha'ya yapılan kontratın bir benzeri Sane'ye teklif edilecek.

Alman yıldıza çeşitli bonuslarla birlikte yıllık 9 milyon Euro'yu bulan bir sözleşme önerilecek. Sarı-Kırmızılılar devre arasında da bir süre Sane'yle ilgilenmiş, ancak Bayern Münih sezon bitmeden oyuncusunu vermeyi kabul etmemişti.