2 Aralık 2025 Salı
Spor

Sane, ilk Fenerbahçe derbisinde golle tanıştı

Galatasaray'ın Alman futbolcusu Leroy Sane, Fenerbahçe derbisinde attığı golle bu sezonki gol sayısını 4'e çıkardı.

2 Aralık 2025 Salı 00:15
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşırken, sarı-kırmızlıların tek golünü Alman futbolcu Leroy Sane kaydetti. Müsabakanın 27. dakikasında Barış Alper Yılmaz'dan topu alan Sane, rakiplerini geçip ceza yayının sol tarafından yaptığı vuruşta Jayden Oosterwolde'ye de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 1-0 oldu.

İlk kez Fenerbahçe derbisinde fileleri havalandıran 29 yaşındaki futbolcu, bu sezonki gol sayısını da 4'e çıkardı.

Mücadeleye 11'de başlayan Leroy Sane, 90 dakikada sahada kaldı.

