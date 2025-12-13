İSTANBUL 13°C / 8°C
  Sane yine boş geçmedi! Alman yıldız alev aldı
Spor

Sane yine boş geçmedi! Alman yıldız alev aldı

Galatasaray formasıyla son haftalarda yükselen bir performans sergileyen Leroy Sane, Antalyaspor karşısında da golünü attı. Alman yıldız, üst üste üçüncü lig maçında fileleri havalandırarak dikkat çekti.

13 Aralık 2025 Cumartesi 21:12
Galatasaray'ın Alman futbolcusu Leroy Sane, Antalyaspor maçıyla Trendyol Süper Lig'de üst üste 3, toplamda da 6. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Alman futbolcu Leroy Sane kaydetti. Müsabakanın 7. dakikasında Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası içi sağ tarafında topu alan Sane, rakibini çalımlayıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

29 yaşındaki futbolcu böylece ligde üst üste 3. maçında da rakip fileleri havalandırdı. Alman futbolcu hepsi ligde olmak üzere gol sayısını da 6'ya çıkardı.

Sane, 90+3. dakikada da Mauro Icardi'nin golünde de asist yaptı.

Maça 11'de başlayan Leroy Sane, 90 dakika sahada kaldı.

