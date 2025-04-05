Şanlıurfaspor 4 maç sonra kazanmayı bildi

ŞANLIURFA (AA) - Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Geosis Boluspor'u 3-2 yenerek 4 maç aradan sonra galip gelmeyi başardı.
Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren sarı-yeşilli ekip, 11 Nisan Stadı'nda oynanan Geosis Boluspor karşılaşmasını Safa Kınalı, Ogundu ve Hasan Hüseyin Acar'ın attığı gollerle 3-2 kazanarak 4 hafta aradan sonra 3 puan sevinci yaşadı.
Son galibiyetini 27. haftada deplasmanda Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor karşısında 4-1'lik skorla elde eden Şanlıurfa temsilcisi, sonraki 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak hanesine 1 puan yazdırabilmişti.
Şanlıurfaspor, Boluspor galibiyetiyle iç sahadaki 4 maçlık galibiyet hasretine de son vermiş oldu.
11 Nisan Stadı'nda son olarak 22. haftada Uğur Okulları İstanbulspor karşısında 1-0 galip gelen Şanlıurfaspor, ardından evinde oynadığı 4 maçtan 3 mağlubiyet, 1 beraberlikle ayrıldı.