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Spor

Şanlıurfaspor 4 maç sonra kazanmayı bildi

Trendyol 1. Lig'de 4 maçtır kazanamayan Şanlıurfaspor, sahasında Boluspor'u 3-2 mağlup etti.

AA5 Nisan 2025 Cumartesi 13:10 - Güncelleme:
Şanlıurfaspor 4 maç sonra kazanmayı bildi
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ŞANLIURFA (AA) - Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Geosis Boluspor'u 3-2 yenerek 4 maç aradan sonra galip gelmeyi başardı.

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren sarı-yeşilli ekip, 11 Nisan Stadı'nda oynanan Geosis Boluspor karşılaşmasını Safa Kınalı, Ogundu ve Hasan Hüseyin Acar'ın attığı gollerle 3-2 kazanarak 4 hafta aradan sonra 3 puan sevinci yaşadı.

Son galibiyetini 27. haftada deplasmanda Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor karşısında 4-1'lik skorla elde eden Şanlıurfa temsilcisi, sonraki 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak hanesine 1 puan yazdırabilmişti.

Şanlıurfaspor, Boluspor galibiyetiyle iç sahadaki 4 maçlık galibiyet hasretine de son vermiş oldu.

11 Nisan Stadı'nda son olarak 22. haftada Uğur Okulları İstanbulspor karşısında 1-0 galip gelen Şanlıurfaspor, ardından evinde oynadığı 4 maçtan 3 mağlubiyet, 1 beraberlikle ayrıldı.

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