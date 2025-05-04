Şanlıurfaspor, Çorum'da kaybetti ve küme düştü

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Çorum FK ile Şanlıurfaspor, Çorum Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı Corum FK 2-1 kazandı.

Konuk ekip Şanlıurfaspor, 41. dakikada Bouly Sambou'nun golüyle öne geçerken, ev sahibi Çorum FK bu gole 78. dakikada Ali Akman ile yanıt verdi. 88. dakikada golü iptal edilen Şanlıurfaspor, 90+9. dakikada Suat Kaya'dan yediği golle maçı 2-1 kaybetti ve TFF 2. Lig'e düştü.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Çorum FK, ligde üst üste 3. maçında da galibiyet sevinci yaşayamadı ve puanını 54'e yükseltti.

Son 5 maçında sadece 1 galibiyet alabilen Şanlıurfaspor ise 40 puanda kaldı ve ligde 18. sırada yer aldı. Manisa FK'nin Bandırmaspor karşısında 1-1 berabere kalması sebebiyle Şanlıurfaspor'un küme düşmesi kesinleşti.