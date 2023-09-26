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Spor

Şanlıurfaspor, Zafer Turan ile yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, teknik direktör Zafer Turan ile yolların ayrıldığını açıkladı.

IHA26 Eylül 2023 Salı 21:21 - Güncelleme:
Şanlıurfaspor, Zafer Turan ile yollarını ayırdı
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Şanlıurfaspor'da teknik direktör Zafer Turan dönemi sona erdi. Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Zafer Turan, Yönetim Kurulumuz ile yaptığı görüşme sonrasında izin isteyerek takımdan ayrılmak istediğini iletmiştir. Talebin Yönetim Kurulumuzca değerlendirilmesi sonrası karşılıklı anlaşılarak Teknik Direktörümüz Zafer Turan görevinden ayrılmış ve takımımızın başına Teknik Sorumlu olarak Efe İnanç getirilmiştir.

Teknik Direktörümüz Turan'a kulübümüze vermiş olduğu emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

Zafer Turan yönetiminde Şanlıurfaspor, ligde 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 8 puan topladı.

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