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Spor

Şanlıurfaspor, İrfan Buz'a emanet

Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, teknik direktör İrfan Buz ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

AA3 Ekim 2023 Salı 15:08 - Güncelleme:
Şanlıurfaspor, İrfan Buz'a emanet
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, teknik direktör İrfan Buz ile anlaşmaya vardı.

Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'un, deneyimli teknik direktör İrfan Buz ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

Buz'un daha önce birçok Süper Lig takımını çalıştırarak başarılar elde ettiği aktarılan açıklamada, "Başkan Haçım İzol ve yönetim kurulunun kararı sonrası yapılan görüşmelerin ardından prensipte anlaşmaya varılan teknik direktör İrfan Buz, bugün Şanlıurfa'ya gelerek anlaşmaya imza attı. Akşam saatlerinde takımın antrenmanını yönetecek olan İrfan Buz, Gençlerbirliği karşılaşması ile Şanlıurfaspor kariyerindeki ilk maçına çıkmış olacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Haçım İzol, anlaşmanın camiaya ve teknik direktör Buz'a hayırlı olması temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Şanlıurfaspor'umuz her zaman en iyisini hak ediyor. Gerek deneyimi bakımından gerekse kamuoyunda karşılığı olan İrfan Buz hocamız ile birlikte yükselişe geçeceğimize inanıyoruz. Futbolcularımız ve teknik heyetimiz bizim için çok önemli. Bir o kadar da taraftarımızı önemsiyoruz. Onun için bu haftaki Gençlerbirliği maçına tüm Şanlıurfa halkını bekliyoruz."

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