Şanlıurfaspor, Ümraniyespor mesaisine başladı

Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Central Hospital Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetimindeki antrenman GAP Vadisi Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan idman, taktik ve çift kale maçla tamamlandı.

Şanlıurfaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı çift idmanla sürdürecek.

Şanlıurfa ekibi, deplasmanda 24 Ocak Cuma günü saat 20.00'da İstanbul temsilcisine konuk olacak.