Şanlıurfaspor zirve takibini sürdürüyor

Şanlıurfaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 29. haftasında evinde karşılaştığı Düzcespor'u 4-1 mağlup etti.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Şanlıurfaspor, ligin orta sıralarında ye alan Düzcespor'u konuk etti. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanan maçın 34. dakikasında konuk ekip, Koray Baykara'nın golüyle 1-0 öne geçti. 39. dakikada penaltıyı gole çeviren Kemal Rüzgar, skora eşitlik getirdi. İlk yarı 1-1 sona erdi.
70. dakikada Kemal Rüzgar'ın yerine oyuna dahil olan Yakup Alkan, 77. dakikada Şanlıurfaspor'u 2-1 öne geçirdi. 87. dakikada Düzcespor, Kerem Kaya'nın kırmızı kartla oyundan atılmasıyla sahada 10 kişi kaldı. 88. dakikada Yakup Alkan, penaltından kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. 90+3'te topu ağlara yollayan Mert Çapar, maçın skorunu belirledi. Şanlıurfaspor müsabakayı 4-1 kazandı.