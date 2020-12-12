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Spor

Şanlıurfaspor'da koronavirüs şoku! Maç ertelendi

Misli.com 2'inci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Şanlıurfaspor'da 14 futbolcu ile 4 tesis personelin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine yarın oynanacak Kocaelispor maçı ertelendi.

DHA12 Aralık 2020 Cumartesi 21:14 - Güncelleme: 12 Aralık 2020 Cumartesi 21:14
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Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim, sarı-yeşilli takımın rutin yapılan testlerinin sonuçlandığını belirtti. Yetim, 14 futbolcu ile 4 tesis personelinin sonuçların pozitif çıktığını belirterek şöyle dedi:

“Şanlıurfaspor kulübümüzde rutin yapılan koronavirüs testlerinde 14 futbolcumuz ile 4 tesis personelimizin test sonucu pozitif çıktı. Bu sonucun ardından tesislerde bulunan futbolcular ile diğer personellerimiz karantina altına alındı. Testleri pozitif çıkan futbolcularımızın tedavilerine başlandı. Yarın oynanacak olan Şanlıurfa-Kocaelispor karşılaşması futbolcularımızın Covid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle müsabaka oynama sayısının altına düştüğü için ileri bir tarihe ertelendi."

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