Şanlıurfaspor'da koronavirüs şoku! Maç ertelendi

DHA 12 Aralık 2020 Cumartesi 21:14 - Güncelleme: 12 Aralık 2020 Cumartesi 21:14

Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim, sarı-yeşilli takımın rutin yapılan testlerinin sonuçlandığını belirtti. Yetim, 14 futbolcu ile 4 tesis personelinin sonuçların pozitif çıktığını belirterek şöyle dedi:

“Şanlıurfaspor kulübümüzde rutin yapılan koronavirüs testlerinde 14 futbolcumuz ile 4 tesis personelimizin test sonucu pozitif çıktı. Bu sonucun ardından tesislerde bulunan futbolcular ile diğer personellerimiz karantina altına alındı. Testleri pozitif çıkan futbolcularımızın tedavilerine başlandı. Yarın oynanacak olan Şanlıurfa-Kocaelispor karşılaşması futbolcularımızın Covid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle müsabaka oynama sayısının altına düştüğü için ileri bir tarihe ertelendi."