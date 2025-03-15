Şanlıurfaspor'da yönetim kurulu istifa etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'da yönetim kurulunun istifa ettiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, sezon başından bu yana yönetim olarak çok büyük özveriyle yapılan mücadelenin sonuna gelindiği belirtildi.

Sezonu futbolcusu olmayan ve 100 milyon lira borcu olan bir takımı ayağa kaldırmak için yönetim olarak el ele vererek sezon başında sahaya sürülebilecek bir takım kurup takımı bırakacakları vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hatta devre arasında yine takımın bu durumunun desteksiz, sahipsiz bir yere varamayacağını defalarca dile getirmemize rağmen çağrımız bir karşılık bulamamıştır. Çalmadığımız kapı, aramadığımız kimse kalmamıştır. 1. Lige çıktığımız sezon kupa töreninde boy boy resim çektirmek için sıraya giren siyasetçiler, iş insanları, milletvekilleri, bürokratlar, sivil toplum kuruluşu başkanları o günden sonra hiçbir şekilde Şanlıurfaspor'u bırakın desteği maçlarında dahi görülmemiştir. Oysa ki geçen yıldan bırakılan enkazın tek başına bizim omuzlarımızla kaldırılamayacağını defalarca gerek televizyon kanallarında gerek ziyaretlerde yüksek sesle dile getirmemize rağmen hala anlam veremediğimiz bir şekilde sessizlik, uzak kalma ve terk edilişi maalesef Şanlıurfaspor'umuzun kaderiymiş gibi karşımıza çıkmıştır. Şayet devre arasında biraz destek verilebilseydi hazır ve kurulu olan takımımız dağılmayacak, 2-3 transfer ile belki de en kötü play-off dahi oynayacaktı. Şehrimizin devre arasında destek olmama anlamında zorlayıcı unsurların takımımızın dengesini bozmuş bu unsurlara rağmen transfer tahtası açılarak giden oyuncuların yerleri doldurulmaya çalışılmışsa da gerekli ekonomik destek görülmediğinden elimizdeki paraya göre transfer yapılmıştır. Bu kadar zorlu ve ekonomisi güçlü bir ligde şehrin kenetlenmeden ve yeterli destek sağlanmadan başarıya ulaşması zaten imkansızdır. Geldiğimiz haftaya kadar umutlarımızı kaybetmeden, destek geleceğini varsayarak mücadelemizi sürdürmeye çalıştık. Sadece bahsi geçen süreçte kısıtlı imkanlarla yönetim kurulumuz, Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından verilen desteklerle durumu idare etmeye çalıştık."

Son olarak Esenler Erokspor maçı öncesi siyasiler ve iş insanlarına yapılan destek çağrılarının sonuçsuz kaldığı hatırlatılan açıklamada, "Tüm bu bilgilendirmelerimizde Şanlıurfaspor taraftarlarının her şeyi bilmesine rağmen istifaya çağrılması gereken kişilerin yerine yönetim kurulu olarak bizlerin istifası istenmiş olup bizler de bu çağrıya uymak zorunda kaldık. Fakat bu takıma bugünden sonra yapılacak yeni yönetime başta milletvekilleri şehrimizin mülki idare amirlerinin destekleri ile hiçbir şeyin bitmediğinin gösterileceği de mümkündür. Koskoca Şanlıurfaspor'un kaderi için bizim açımızdan söylenecek söz kalmamıştır. Yönetim Kurulu olarak bugünden itibaren istifa ettiğimizi bildiririz." ifadeleri kullanıldı.