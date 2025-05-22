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Spor

Şanlıurfaspor'dan Uchenna Ogundu açıklaması: Fenerbahçe iddiaları asılsızdır

Şanlıurfaspor Basın Sözcüsü ve Mali İşler Sorumlusu Mustafa Kemal Polat, Fenerbahçe'ye transfer olduğu yönünde haberleri çıkan oyuncu Uchenna Ogundu hakkında açıklama yaptı ve iddiaları yalanladı.

22 Mayıs 2025 Perşembe 13:33 - Güncelleme:
Şanlıurfaspor'dan Uchenna Ogundu açıklaması: Fenerbahçe iddiaları asılsızdır
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Şanlıurfaspor Basın Sözcüsü ve Mali İşler Sorumlusu Mustafa Kemal Polat, Uchenna Ogundu ile ilgili açıklama yaptı.

Polat, Uchenna Ogundu'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Mustafa Kemal Polat'ın açıklaması şu şekilde:

"Son günlerde bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında, futbolcumuz Uchenna Ogundu'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu iddialar asılsız olup, kulübümüz ile oyuncumuz arasında bu yönde herhangi bir resmi gelişme bulunmamaktadır.

Kamuoyunun, bu tür spekülatif ve doğruluğu teyit edilmemiş haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz. Kulübümüzle ilgili bir transfer gelişmesi yaşanması durumunda, gerekli bilgilendirme yalnızca kulübümüzün resmi iletişim kanalları aracılığıyla yapılacaktır."

BU SEZON PERFORMANSI

Şanlıurfaspor'da bu sezon 19 maçta süre bulan 19 yaşındaki futbolcu, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.

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