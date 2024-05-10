İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mayıs 2024 Cuma / 3 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2317
  • EURO
    34,7783
  • ALTIN
    2459.03
  • BIST100
    10345.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Şanlıurfaspor'un konuğu Manisa FK

Trendyol 1. Lig'in son haftasında Şanlıurfaspor sahasında Manisa FK'yi konuk edecek.

AA10 Mayıs 2024 Cuma 13:52 - Güncelleme:
Şanlıurfaspor'un konuğu Manisa FK
ABONE OL

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in son haftasında yarın sahasında Manisa FK ile karşılaşacak.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

Şanlıurfaspor ligde 35 puanla 16. sırada ve küme düşme potasında yer alırken, ligde kalmayı garantileyen Manisa FK ise 40 puanla 11. sırada bulunuyor.

Ligin ilk yarısında Manisa'da oynanan mücadele 1-1 sona ermişti.

Şanlıurfaspor'un ligde kalabilmesi, Manisa FK karşısındaki sonucun yanı sıra Adanaspor ve Tuzlaspor'un alacağı sonuçlara göre belli olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.