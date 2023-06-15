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Spor

TFF 1. Lig'e yükselen Şanlurfaspor kupasını kaldırdı

Spor Toto 1. Lig'e yükselen Şanlıurfaspor, maç sonrası düzenlenen törenle kupasını aldı.

IHA15 Haziran 2023 Perşembe 22:15 - Güncelleme:
TFF 1. Lig'e yükselen Şanlurfaspor kupasını kaldırdı
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TFF 2. Lig Play-off Final müsabakasında Konya'da Bucaspor 1928'i 3-0 mağlup ederek Spor Toto 1. Lig'e yükselen Şanlıurfaspor, maç sonrası düzenlenen törenle kupasını aldı.

TFF 2. Lig Play-off Final maçında Şanlıurfaspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda Bucaspor 1928'i 3-0 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Maçın ardından sarı-yeşilli futbolcu ve taraftarlar büyük sevinç yaşarken, Bucaspor 1928 cephesi üzüntüye boğuldu. Şanlıurfaspor, maç sonrası düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını coşkuyla kaldırdı. Futbolcuların sevinçlerine aileleri de eşlik etti. Bu sonuçla Şanlıurfaspor, Kocaelispor ve Çorum FK'nın ardından Spor Toto 1. Lig'e yükselen 3. takım oldu.

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