Milliyet Gazetesi yazarı Şansal Büyüka, bugünkü yazısında Süper Lig yayın ihalesinin Digitürk'te kalacağını iddia ederek, "Karar bugün-yarın açıklanır. Ancak bir önceki dönemde 350 milyon dolar olan yayın bedeli, bu defa yaklaşık 150 milyon dolar civarında olacak" dedi.

Şansal Büyüka, yeni dönemde Süper Lig yayın haklarının hangi kurumda olacağını duyurdu. İşte Şansal Büyüka'nın yazısındaki o bölüm:

"Yılan hikayesine dönen yayın ihalesi, iki yıl daha Digitürk'te kaldı. Karar bugün-yarın açıklanır. Ancak bir önceki dönemde 350 milyon dolar olan yayın bedeli, bu defa yaklaşık 150 milyon dolar civarında olacak. Gelirde büyük düşüş var. Bu konuda kimse Digitürk'ü suçlamasın, kulüpler yanlışı kendinde arasın."