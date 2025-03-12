Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a karşı oynayacakları rövanş maçı öncesi konuştu. İlk maçı 3-1 kaybeden sarı lacivertlilerde Portekizli teknik adam, tur şanslarının devam ettiğini belirtti.

İşte Jose Mourinho'nun açıklamaları;

"Geçen haftaki maçta olanları özümsemek için 1 hafta geçirdik. Herkesin kendisi için çıkardığı sonuçlar vardı. Yapacağınız hatalar size maçlara veya tur kaybetmeye mâl olur. Ancak açık olan şey, şu an dezavantajlıyız. İlk maçı kaybettik. Öz güvenimize zarar verecek herhangi şey hakkında düşünmek istemiyorum. Önümüzde bir 90 dakika daha var. Son 18 maçta takımımız iyi sonuçlar alıyor. Geçen hafta Rangers'a karşı oynayan takım biz değiliz aslında. Sadece bu maçı düşünüyoruz."

"Hazırız, Rangers yine hata yapmamızı bekleyecek. Sabırlı mı olmalıyız, bilmiyorum! Atak mı olmalıyız? Defans blokları için çalıştık, umarım sonuna kadar götürürüz. Geleceğiz ve elimizden geleni yapacağız."

"Avrupa'da 200 maçım var. Ancak kendi sahamda 2 farklı kaybettiğimi hatırlamıyorum! Rövanş nasıl olur, bilmiyorum. Yarın işimizi yaparsak, turu geçme şansımız mümkün. İstanbul'da çok zor bir maç oynadık ama bizden çok farklı takım değiller. Biz aynı hataları yaparsak, elenmeyi hak ederiz."