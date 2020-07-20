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Spor

Santi Cazorla El Sadd'a transfer oldu

Villarreal ile sözleşmesi sona eren Santi Cazorla, Xavi Hernandez'in çalıştırdığı El Sadd ile anlaştı.

AA20 Temmuz 2020 Pazartesi 16:07 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 16:07
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Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden El Sadd, İspanyol futbolcu Santi Cazorla'yı renklerine bağladı.

El Sadd'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İspanyol temsilcisi Villarreal ile sözleşmesi sona eren Cazorla ile anlaşma sağlandığı ve 35 yaşındaki oyuncunun Doha'ya gelerek takıma katılacağı kaydedildi.

Cazorla, profesyonel kariyerinde Villarreal'in yanı sıra Recreativo de Huelva, Malaga ve 2012-18 yıllarında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giydi.

Cazorla'nın yeni takımı El Sadd'ı Xavi Hernandez çalıştırıyor.

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