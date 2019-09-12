Santiago Bernabeu'da rekor katılımlı maç hazırlığı!

İsmi sık sık Real Madrid ile anılan Robert Lewandowski ile ilgili kamuoyu önünde konuşan başkan Florentino Perez, "Lewandowski için geçtiğimiz yıllarda teklifler yaptık. Ancak tekliflerimiz kabul görmedi. Paul Pogba için de durum aynı" dedi. Kylian Mbappe'nin sorulması üzerine ise Perez, "Bir Fransız oyuncu gündemimizde, onun için gideceğiz ancak bize satmayacaklardır" yanıtını verdi.

Geçen sezonu da değerlendiren Perez, "Kendinizi sorgulamalısınız; ancak her şeyin de değerini vermelisiniz. Şampiyonlar Ligi'ni 4 kez kazandık" ifadelerini kullandı.

PEREZ'DEN YENİ REKOR GİRİŞİMİ

Bu arada İspanya basını Perez'in yeni hedefini yazdı. ABC gazetesi, Perez'in Santiago Bernabeu'da yeni bir rekor için kolları sıvadığını yazdı. Habere göre, 81 bin 44 kişilik kapasiteye sahip statta tenisin yaşayan efsaneleri Roger Federer ile Rafael Nadal karşı karşıya gelecek. 80 bin kişinin katılması planlanan maç, bir tenis maçında en çok seyirci rekoru olarak tarihe geçecek. Aynı zamanda Real Madrid taraftarı olan Rafael Nadal'a bu fikrin açıldığı ve İspanyol sporcunun böyle bir maça sıcak baktığı bildirildi.