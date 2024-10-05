Santiago Gimenez teklif aldığı takımı açıkladı

Feyenoord forması giyen Santiago Gimenez, transfer döneminin son gününde Milan'dan teklif aldığını ancak transferin gerçekleşmediğini söyledi.

Santiago Gimenez yaptığı açıklamada, "Milan transfer döneminin son gününde Feyenoord'a benim için teklif yaptı ancak transfer gerçekleşmedi." dedi.

Milan'da oynama hayalinin olduğunu belirten 23 yaşındaki oyuncu, "Oraya gitmem benim için bir rüyanın gerçekleşmesi olurdu. Ben Ronaldo, Ronaldinho ve Kaka ile büyüdüm. Büyük takımların ilgisi sizi önemli hissettiriyor. Milan'a transfer olmak isterim." ifadelerini kullandı.

Feyenoord formasıyla bu sezon 7 maça çıkan Gimenez, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.