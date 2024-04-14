Üst üste alınan kötü sonuçların ardından Fernando Santos'un görevine son veren Beşiktaş, resmi sitesinden yaptığı açıklamada sezonun geri kalanında takımın başında Serdar Topraktepe'nin yer alacağını duyurdu. Santos, dün maçın ardından gelen "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "İstifayı düşünmüyorum, nelerin yapılması gerektiğini biliyorum kupada takımın başında olacağım" yanıtını vermişti.

Bu sezon çalıştığı 5. hocasıyla da yollarını ayıran Kara Kartal, Portekizli çalıştırıcıya 500 bin euro (17 milyon TL) tazminat ödeyecek. Bu rakam 5 aylık taksitle gönderilecek. Yeni hoca için sezon sonunu bekleyecek olan Beşiktaş'ta yabancı isimler ön planda. Yerli isim konusunda ön plana çıkan isim ise Sergen Yalçın.