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Spor

Santos'la da yollar ayrıldı! Alacağı tazminat tam 500 bin euro

Beşiktaş, dün Samsunspor ile berabere kalınan maçın ardından teknik direktör Fernando Santos ile yolların ayrıldığını duyurdu. Portekizli çalıştırıcı, Beşiktaş'tan tam 500 bin euro tazminat alacak. İşte detaylar...

Akşam14 Nisan 2024 Pazar 09:07 - Güncelleme:
Santos'la da yollar ayrıldı! Alacağı tazminat tam 500 bin euro
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Üst üste alınan kötü sonuçların ardından Fernando Santos'un görevine son veren Beşiktaş, resmi sitesinden yaptığı açıklamada sezonun geri kalanında takımın başında Serdar Topraktepe'nin yer alacağını duyurdu. Santos, dün maçın ardından gelen "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "İstifayı düşünmüyorum, nelerin yapılması gerektiğini biliyorum kupada takımın başında olacağım" yanıtını vermişti.

Bu sezon çalıştığı 5. hocasıyla da yollarını ayıran Kara Kartal, Portekizli çalıştırıcıya 500 bin euro (17 milyon TL) tazminat ödeyecek. Bu rakam 5 aylık taksitle gönderilecek. Yeni hoca için sezon sonunu bekleyecek olan Beşiktaş'ta yabancı isimler ön planda. Yerli isim konusunda ön plana çıkan isim ise Sergen Yalçın.

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