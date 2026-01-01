Santos'ta Neymar için karar verildi

Santos, Neymar'ın sözleşmesini yeniliyor. Al-Hilal'le sözleşmesini feshettikten sonra altyapısından yetiştiği Santos'a geri dönen deneyimli oyuncu, en az 1 sezon daha Brezilya ekibinde forma giyecek.

ESPN'de yer alan habere göre Santos, 2026 sezonunun başlamasıyla sözleşmeyi aktif hale getirecek ve Neymar'ın kontratı 1 sezon uzayacak.

Santos henüz resmi açıklama yapmazken kulübün sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Paylaşılan videodaki stadyumda "10 Ocak 2026" ifadeleri yer aldı.

Ek olarak video, "Zaman yaklaşıyor" başlığıyla paylaşıldı. Bu video, Santos'un Neymar'ın sözleşmesini uzattığı şeklinde yorumlandı. Santos, 10 Ocak'ta sahasında Novorizontino ile karşı karşıya gelecek.