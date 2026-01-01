İSTANBUL 4°C / -1°C
Spor

Santos'ta Neymar için karar verildi

Suudi ekibi Al-Hilal ile sözleşmesini feshettikten sonra sonra altyapısından yetiştiği Santos'a imza atan Neymar için yeni gelişmeler yaşanıyor. Brezilya ekibi yıldız futbolunun sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.

HABER MERKEZİ1 Ocak 2026 Perşembe 17:09 - Güncelleme:
Santos'ta Neymar için karar verildi
ABONE OL

Santos, Neymar'ın sözleşmesini yeniliyor. Al-Hilal'le sözleşmesini feshettikten sonra altyapısından yetiştiği Santos'a geri dönen deneyimli oyuncu, en az 1 sezon daha Brezilya ekibinde forma giyecek.

ESPN'de yer alan habere göre Santos, 2026 sezonunun başlamasıyla sözleşmeyi aktif hale getirecek ve Neymar'ın kontratı 1 sezon uzayacak.

Santos henüz resmi açıklama yapmazken kulübün sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Paylaşılan videodaki stadyumda "10 Ocak 2026" ifadeleri yer aldı.

Ek olarak video, "Zaman yaklaşıyor" başlığıyla paylaşıldı. Bu video, Santos'un Neymar'ın sözleşmesini uzattığı şeklinde yorumlandı. Santos, 10 Ocak'ta sahasında Novorizontino ile karşı karşıya gelecek.

