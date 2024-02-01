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Spor

Santos'tan Aboubakar'a moral: Her şey bir gole bakar

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Afrika Kupası'ndan dönen Vincent Aboubakar ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye1 Şubat 2024 Perşembe 09:36 - Güncelleme:
Santos'tan Aboubakar'a moral: Her şey bir gole bakar
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Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçlar, transferde beklenen adımların atılmaması, kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar'ın affedilmesine yol açtı. Avrupa'dan istediği teklifleri alamayan, Brezilya'dan gelen teklifleri ise reddeden yıldız oyuncu sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kalacak gibi. Afrika Kupası'nda Nijerya'ya 2-0 yenilerek kupanın dışında kalan Kamerun Milli Takımı'nın kaptanı Aboubakar, İstanbul'a gelir gelmez teknik direktör Fernando Santos'la bir görüşme gerçekleştirdi.

MORALİ DÜZELDİ

Portekizli teknik adam, tecrübeli oyuncuyla yaptığı görüşmede kadro dışı cezasının kaldırılacağını belirterek, oyuncusunun takımla çalışmalara başlamasını istedi. Kadro dışı kararından dolayı mutsuz olan Kamerunlu oyuncunun morali, Portekizli teknik adamın tavrı sayesinde düzeldi. "Atacağın bir gol yeniden eski günlerine dönmeye yetecek. Sana ihtiyacımız var ama senin bize daha çok ihtiyacın var" diyen Santos'un, Aboubakar'ı en kısa sürede maç kadrosuna almayı planladığı öğrenildi.

KAMERUN OYNATTI AMA...

Afrika Kupası'ndan önce sakatlanan Aboubakar, son oynanan Nijerya maçında 13 dakika süre almıştı. Ancak kulüpten yapılan açıklamada, Kamerunlu yıldızın yapılan kontrollerde sakatlığını tam olarak atlatamadığı ve tedavisine başlandığı belirtildi. Aboubakar'ın iki hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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