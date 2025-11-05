Santos'tan Neymar için sözleşme açıklaması

Santos Başkanı Marcelo Teixeira, takımın yıldız oyuncusu Neymar'ın geleceği ile ilgili konuştu.

Neymar'ın Santos ile sözleşmesi Aralık 2025'e kadar devam ediyor ve Brezilyalı yıldız henüz yeni sözleşme imzalamadı.

Başkan Marcelo Teixeira, yaptığı açıklamada, "Neymar'ın hedefi 2026 Dünya Kupası. Anlaşmaya varırsak, yeni sözleşme imzalayacağız." dedi.

Santos ile Neymar arasında bir güven ilişkisi olduğunu söyleyen Teixeira, "Bu durumu doğru zamanda çözeceğimize inanıyorum." sözlerini sarf etti.

Santos forması altında bu sezon 24 maçta sahaya çıkan Neymar, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.