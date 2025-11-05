İSTANBUL 19°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Kasım 2025 Çarşamba / 15 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0926
  • EURO
    48,3769
  • ALTIN
    5389.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Santos'tan Neymar için sözleşme açıklaması
Spor

Santos'tan Neymar için sözleşme açıklaması

Santos Başkanı Marcelo Teixeira, takımın süper yıldızı Neymar'ın kulüpteki geleceği ile ilgili konuştu. Teixeira, sözleşmesi Aralık 2025'te bitecek olan Brezilyalı futbolcuyla anlaşmayı varılması durumunda yeni kontrat imzalayacaklarını söyledi.

Haber Merkezi5 Kasım 2025 Çarşamba 21:18 - Güncelleme:
Santos'tan Neymar için sözleşme açıklaması
ABONE OL

Santos Başkanı Marcelo Teixeira, takımın yıldız oyuncusu Neymar'ın geleceği ile ilgili konuştu.

Neymar'ın Santos ile sözleşmesi Aralık 2025'e kadar devam ediyor ve Brezilyalı yıldız henüz yeni sözleşme imzalamadı.

Başkan Marcelo Teixeira, yaptığı açıklamada, "Neymar'ın hedefi 2026 Dünya Kupası. Anlaşmaya varırsak, yeni sözleşme imzalayacağız." dedi.

Santos ile Neymar arasında bir güven ilişkisi olduğunu söyleyen Teixeira, "Bu durumu doğru zamanda çözeceğimize inanıyorum." sözlerini sarf etti.

Santos forması altında bu sezon 24 maçta sahaya çıkan Neymar, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Bolu'da mest eden sonbahar görüntüsü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.