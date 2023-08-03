Santos'tan Willian Arao transferiyle ilgili açıklama

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da takımdan ayrılması muhtemel isimler hakkında gelişmeler yaşanıyor.

"ARABİSTAN'A GİDİYOR"

Teknik direktör İsmail Kartal'ın yeni sezon planlamasında yer almayan Willian Arao hakkında açıklamalarda bulunan Santos Futbol Koordinatörü Roberto Falcao, "Willian Arao ile anlaşmaya varmak üzereydik ama Suudi Arabistan'dan bir teklif geldi ve oraya gitmeyi tercih etti. Bu günlerde kimse Arabistan ile mücadele edemiyor." dedi.

31 yaşındaki Willian Arao'nun ismi, geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus'un ekibi Al Hilal ile anılıyor.

6 GOLE KATKI YAPTI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye Flamengo'dan 3 milyon Euro'ya transfer olan Arao 45 maça çıkarken takımına 1 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.