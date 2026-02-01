Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunun ara transfer döneminin bitmesine az bir süre kala Beşiktaş'ta kaleci takviyesi için görüşmeler devam ediyor.

Ara transfer döneminde Yasin Özcan ve Kristjan Asllani'yi kadrosuna katan siyah-beyazlı takım, birkaç takviye daha planlıyor. Kaleci transferi için görüşmelerine devam eden Beşiktaş, Filip Jorgensen'in ardından Gabriel Brazao'yu listesine ekledi.

BEŞİKTAŞ'A TRANSFER CEVABI

ESPN'de yer alan habere göre Beşiktaş, Gabriel Brazao için kulübü Santos'a 6 milyon euro ve bonusların yer aldığı bir teklif yaptı. Brezilya ekibi bu teklifi kabul etmezken Brazao için 15 milyon euroluk bir talepte bulundu.

Brezilya ligi takımlarından Flamengo'nun da 25 yaşındaki kaleci için teklif yaptığı ancak Santos'un istediği bonservis bedelini karşılayamadığı için başka bir isme yöneldiği ifade edildi.

Avrupa'dan başka kulüplerin de radarında olan Brazo'nun bonservisinin yüzde 60'ının Santos'ta, yüzde 40'lık bölümünün ise eski takımı Inter'de olduğu belirtildi.

GABRIEL BRAZAO KİMDİR?

Ülkesi Brezilya'nın Cruzeiro'nun altyapısında yetişen Gabriel Brazao, Avrupa kariyerine 2019'da Parma'da başladı. Aynı yıl Inter'e transfer olan Brezilyalı kaleci, sonrasında Albacete, Real Oviedo, Cruzeiro, SPAL ve Ternana'da forma giydi.

25 yaşındaki kaleci, 2024'te bonservis bedeli olmadan Inter'den Santos'a transfer oldu. Kariyeri boyunca forma giydiği takımlarda 102 maça çıkan Brazao, bu karşılaşmalarda kalesinde 121 gol görürken 31 mücadele kalesini gole kapattı.