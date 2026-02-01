İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Şubat 2026 Pazar / 14 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,499
  • EURO
    51,624
  • ALTIN
    6788.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Santos'un istediği rakam belli oldu! Beşiktaş'ın yeni kaleci adayı Gabriel Brazao
Spor

Santos'un istediği rakam belli oldu! Beşiktaş'ın yeni kaleci adayı Gabriel Brazao

Süper Lig'de ara transfer dönemi devam ederken Beşiktaş'ta çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kaleci transferi için görüşmelerine devam eden Beşiktaş, Filip Jorgensen'in ardından Santos forması giyen Gabriel Brazao'yu listesine ekledi. İşte Brezilya ekibinin Gabriel Brazao için transfer cevabı...

HABER MERKEZİ1 Şubat 2026 Pazar 12:49 - Güncelleme:
Santos'un istediği rakam belli oldu! Beşiktaş'ın yeni kaleci adayı Gabriel Brazao
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunun ara transfer döneminin bitmesine az bir süre kala Beşiktaş'ta kaleci takviyesi için görüşmeler devam ediyor.

Ara transfer döneminde Yasin Özcan ve Kristjan Asllani'yi kadrosuna katan siyah-beyazlı takım, birkaç takviye daha planlıyor. Kaleci transferi için görüşmelerine devam eden Beşiktaş, Filip Jorgensen'in ardından Gabriel Brazao'yu listesine ekledi.

BEŞİKTAŞ'A TRANSFER CEVABI

ESPN'de yer alan habere göre Beşiktaş, Gabriel Brazao için kulübü Santos'a 6 milyon euro ve bonusların yer aldığı bir teklif yaptı. Brezilya ekibi bu teklifi kabul etmezken Brazao için 15 milyon euroluk bir talepte bulundu.

Brezilya ligi takımlarından Flamengo'nun da 25 yaşındaki kaleci için teklif yaptığı ancak Santos'un istediği bonservis bedelini karşılayamadığı için başka bir isme yöneldiği ifade edildi.

Avrupa'dan başka kulüplerin de radarında olan Brazo'nun bonservisinin yüzde 60'ının Santos'ta, yüzde 40'lık bölümünün ise eski takımı Inter'de olduğu belirtildi.

GABRIEL BRAZAO KİMDİR?

Ülkesi Brezilya'nın Cruzeiro'nun altyapısında yetişen Gabriel Brazao, Avrupa kariyerine 2019'da Parma'da başladı. Aynı yıl Inter'e transfer olan Brezilyalı kaleci, sonrasında Albacete, Real Oviedo, Cruzeiro, SPAL ve Ternana'da forma giydi.

25 yaşındaki kaleci, 2024'te bonservis bedeli olmadan Inter'den Santos'a transfer oldu. Kariyeri boyunca forma giydiği takımlarda 102 maça çıkan Brazao, bu karşılaşmalarda kalesinde 121 gol görürken 31 mücadele kalesini gole kapattı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.