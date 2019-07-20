Santrfora Peralta geliyor

Bordo-Mavili takımın, Kolombiya ekibi CD La Equidad Seguros’ta forma giyen Carlos Peralta için araştırmalara başladığı öğrenildi. 29 yaşındaki santrfora scout ekibinin tam not verdiği ve yönetimin önümüzdeki günlerde Kolombiya kulübüyle görüşmelere başlayacağı bildirildi. Peralta geçen sezon 17 lig maçında 10 gol attı. Bu arada Fırtına, ikinci etap kamp çalışmaları için bugün Avusturya’nın Linz kentine gidecek. Trabzonspor, 10 gün sürecek kampta 5 hazırlık maçı oynayacak.