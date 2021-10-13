Sao Paulo'da Hernan Crespo ayrılığı sonrası Alex de Souza iddiası

13 Ekim 2021 Çarşamba 23:20 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 23:20

Brezilya Ligi takımlarından Sao Paulo, teknik direktör Hernan Crespo ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Sao Paulo'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Yapılan karşılıklı anlaşma sonrasında Hernan Crespo ile yollar ayrıldı"

Crespo, Şubat 2021'de Sao Paolo'nun teknik direktörlük görevine getirilmişti. Sao Paulo, Crespo ile beraber Campeonato Paulista şampiyonluğu yaşamıştı.

ALEX DE SOUZA İDDİASI

Brezilya'daki iddialara göre; Sao Paulo, U-20 takımını yöneten Alex de Souza ya da eski kalecilerinden Rogerio Ceni'yi takımın başına getirmeyi planlıyor.

Alex de Souza, Haziran ayında Sao Paulo U-20 takımıyla teknik direktör olarak ilk resmi maçına çıkmıştı.