İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ekim 2021 Çarşamba / 7 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,0942
  • EURO
    10,5595
  • ALTIN
    524.031
  • BIST100
    1413.54
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sao Paulo'da Hernan Crespo ayrılığı sonrası Alex de Souza iddiası
Spor

Sao Paulo'da Hernan Crespo ayrılığı sonrası Alex de Souza iddiası

Brezilya Ligi ekiplerinden Sao Paulo, teknik direktör Hernan Crespo ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Hernan Crespo'nun ardından teknik direktörlük görevine Alex de Souza'nın getirileceği iddia ediliyor.

13 Ekim 2021 Çarşamba 23:20 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 23:20
ABONE OL

Brezilya Ligi takımlarından Sao Paulo, teknik direktör Hernan Crespo ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Sao Paulo'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Yapılan karşılıklı anlaşma sonrasında Hernan Crespo ile yollar ayrıldı"

Crespo, Şubat 2021'de Sao Paolo'nun teknik direktörlük görevine getirilmişti. Sao Paulo, Crespo ile beraber Campeonato Paulista şampiyonluğu yaşamıştı.

ALEX DE SOUZA İDDİASI

Brezilya'daki iddialara göre; Sao Paulo, U-20 takımını yöneten Alex de Souza ya da eski kalecilerinden Rogerio Ceni'yi takımın başına getirmeyi planlıyor.

Alex de Souza, Haziran ayında Sao Paulo U-20 takımıyla teknik direktör olarak ilk resmi maçına çıkmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.