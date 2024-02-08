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Spor

Sao Paulo'dan resmen ayrıldı! James Rodriguez adım adım Beşiktaş'a

Adı Beşiktaş ile anılan 32 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu James Rodriguez'in takımı Sao Paulo'dan ayrıldığını teknik direktör Thiago Carpini duyurdu. Yaşananların ardından başarılı futbolcu için Beşiktaş iddiaları güçlendi. İşte detaylar...

8 Şubat 2024 Perşembe 09:48 - Güncelleme:
Sao Paulo'dan resmen ayrıldı! James Rodriguez adım adım Beşiktaş'a
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Adı son zamanlarda sıklıkla Beşiktaş ile anılan James Rodriguez sürpriz bir karar aldı.

TAKIMDAN AYRILDI

Marca'da yer alan habere göre James Rodriguez, Sao Paulo teknik direktörü Thiago Carpini ile yaptığı görüşmede takımdan ayrılmak istediğini söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Thiago Carpini şu ifadeleri kullandı:

"Birlikte geçirdiğimiz süre kısa oldu. Sezon öncesi yaptığımız testlerde baldırında küçük bir sakatlığa rastladık. Zaten Milli Takım'da da bu sakatlığı yaşamıştı ve bir an önce forma giymesi için onunla ilgilenmeye başladık ama kendisi takımdan ayrılmak istediğini söyleyerek yanıma geldi. Süreci doğru takip etmekte fayda var, bu teknik bir karar değil, kulüp kararı değildi. Bu onun kararıydı."

Adı Beşiktaş ile anıldıktan sonra Sao Paulo'nun oynadığı son karşılaşmada kadroda olmayan James Rodriguez sürpriz bir kararla Brezilya ekibinden resmen ayrıldı.

14 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Sao Paulo formasıyla 14 resmi maça çıkan James Rodriguez bu karşılaşmalarda 1 gol 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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