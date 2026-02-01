İSTANBUL 8°C / 6°C
  Şapka çıkarılacak gol! Semih Kılıçsoy'dan müthiş vole
Spor

Şapka çıkarılacak gol! Semih Kılıçsoy'dan müthiş vole

Semih Kılıçsoy, Hellas Verona karşısında ceza sahasına gelen ortayı voleyle tamamlayarak şık bir gole imza attı. Cagliari formasıyla ilk 11'de başladığı maçta ağları havalandıran genç futbolcu, ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti.

1 Şubat 2026 Pazar 00:06
Şapka çıkarılacak gol! Semih Kılıçsoy'dan müthiş vole
Beşiktaş'tan kiralık olarak ayrılan ve sezonu Cagliari'de geçiren Semih Kılıçsoy, son haftalardaki yükselişini çok şık bir golle süsledi. Genç futbolcu, ligde oynanan Hellas Verona maçında sahneye çıktı.

Serie A'nın 23. haftasında Cagliari ile Hellas Verona kozlarını paylaştı. Zorlu maçta milli futbolcu Semih Kılıçsoy, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Dakikalar 45+2'yi gösterirken ceza sahasına gelen ortada çok şık bir vole vuran Semih, skoru 2-0'a getirmeyi başardı.

Son haftalarda yükselen form durumunu sürdüren Semih Kılıçsoy, bu golle birlikte bu sezon ligde 4. golüne ulaştı.

  • Cagliari
  • HellasVerona
  • semih kılıçsoy

