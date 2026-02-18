UEFA Şampiyonlar Liginde temsilcimiz Galatasaray, son 16 play-off turunda Juventus'u sahasında ağırladı.

Sarı-kırmızılı, ekip rövanş öncesinde 5-2 gibi farklı bir galibiyet alarak bir üst tura göz kırptı.

İLK GOL!

Temsilcimizde kilidi açan isim olan Gabriel Sara, attığı gol ile kendi adına da bir ilke imza attı.

Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, UEFA turnuvalarındaki ilk golünü attı.

Mücadelenin 15. dakikasında fileleri havalandıran Sara, sarı-kırmızılı takımı 1-0 öne geçirdi. Tamamı Galatasaray'da 9 UEFA Avrupa Ligi, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, 9. kez de UEFA Şampiyonlar Ligi maçında forma giyen Sara, ilk kez gol sevinci yaşadı.

Bu sezon çıktığı 31 resmi müsabakada 5 golü bulunan Sara, 6. kez fileleri havalandırdı.

MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ!

Gabriel Sara, Galatasaray-Juventus maçındaki performansıyla UEFA Maçın Adamı ödülünü kazandı.