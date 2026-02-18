İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Şubat 2026 Çarşamba / 2 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,748
  • EURO
    51,9436
  • ALTIN
    6860.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sara geceye damga vurdu! Maçın adamı seçildi
Spor

Sara geceye damga vurdu! Maçın adamı seçildi

Gabriel Sara, Juventus karşısında attığı golle Avrupa kupalarındaki ilk gol sevincini yaşadı. Brezilyalı orta saha performansıyla maçın oyuncusu seçildi.

HABER MERKEZİ18 Şubat 2026 Çarşamba 00:19 - Güncelleme:
Sara geceye damga vurdu! Maçın adamı seçildi
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Liginde temsilcimiz Galatasaray, son 16 play-off turunda Juventus'u sahasında ağırladı.

Sarı-kırmızılı, ekip rövanş öncesinde 5-2 gibi farklı bir galibiyet alarak bir üst tura göz kırptı.

İLK GOL!

Temsilcimizde kilidi açan isim olan Gabriel Sara, attığı gol ile kendi adına da bir ilke imza attı.

Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, UEFA turnuvalarındaki ilk golünü attı.

Mücadelenin 15. dakikasında fileleri havalandıran Sara, sarı-kırmızılı takımı 1-0 öne geçirdi. Tamamı Galatasaray'da 9 UEFA Avrupa Ligi, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, 9. kez de UEFA Şampiyonlar Ligi maçında forma giyen Sara, ilk kez gol sevinci yaşadı.

Bu sezon çıktığı 31 resmi müsabakada 5 golü bulunan Sara, 6. kez fileleri havalandırdı.

MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ!

Gabriel Sara, Galatasaray-Juventus maçındaki performansıyla UEFA Maçın Adamı ödülünü kazandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Ailecek markete dadandılar, 3 aylık vurgun yaptılar: 1,5 milyona yakın soygun yaptılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.