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Spor

Saracchi için inanılmaz bir futbolcu istediler

Galatasaray'ın Leipzig'den kiraladığı Saracchi için Almanlardan şaşırtan bir teklif geldi.

StarSpor24 Şubat 2020 Pazartesi14:23 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 14:23

Devre arası transfer döneminde Galatasaray’a kiralık olarak gelen ve bazı sakatlık problemleri sebebiyle istikrarlı şekilde forma giyemeyen Saracchi için Leipzig’den ilginç bir teklif geldi.

'SÜLEYMAN LUŞ VE PARA İSTERİZ'

Leipzig’de düzenli olarak oynayamadığı için Galatasaray’a gelen, sarı kırmızılı formayla şu ana kadar 5 maçta görev alan Saracchi dün derbide görevini tam olarak yaparken, oyuncunun fizik kapasitesinin henüz yeterli seviyede görünmemesi dikkatlerden kaçmadı. Fernando Muslera’nın araya girmesiyle alınan 21 yaşındaki Uruguaylı, Fatih Terim’in beğenisini kazanırken Alman ekibinin Saracchi için ‘Süleyman Luş + para istemesi’ yönetimi bir hayli şaşırttı. Önümüzdeki hafta Süleyman Luş’la masaya oturmaya hazırlanan Abdurrahim Albayrak’ın genç yetenekle uzun soluklu sözleşme uzatmayı planladığı öğrenilirken, Almanların yaptığı teklifin sezon sonunda masaya yatırılacağı belirtildi.

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