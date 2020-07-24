Saracchi: ''Koronavirüs olmasa şampiyon olurduk''

24 Temmuz 2020 Cuma 23:43 - Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 23:43

Galatasaray'da Marcelo Saracchi, ligin son haftasında 2-2 berabere kaldıkları Antalyaspor maçı sonrasında konuştu.

Kazanamadıkları için üzgün olduklarını kaydeden Uruguaylı oyuncu, "Gol atmak güzel, önemli ama önemli olan 3 puan almaktı. Avrupa hedefimiz vardı, 3 puan istiyorduk. Taraftarlarımızı bu maçla bir nebze de olsun mutlu etmek istiyorduk. Başaramadık. Bu seneyi bir kenara bırakıp, önümüzdeki seneye iyi hazırlanıp onları mutlu etmek istiyoruz" dedi.

EMİN ADIMLARLA İLERLİYORDUK



Koronavirüs arasının kendilerini çok etkilediğini kaydeden Saracchi, "Pandemi bizi çok olumsuz etkiledi, pandemi olmasaydı şampiyonluğun en büyük adayıydık, emin adımlarla ilerliyorduk. Pandemi sonrasında şanssız sakatlıklar yaşandı. Her hafta sakatlık ve cezadan oyuncularımızı kaybettik. Pandemi öncesi ve sonrası inanılmaz şeyler oldu" ifadelerini kullandı.