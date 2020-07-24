İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Temmuz 2020 Cumartesi / 4 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8493
  • EURO
    7,9944
  • ALTIN
    418.837
  • BIST100
    119202
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Saracchi: ''Koronavirüs olmasa şampiyon olurduk''
Spor

Saracchi: ''Koronavirüs olmasa şampiyon olurduk''

Galatasaray'ın Antalyaspor karşısında ilk golünü atan Marcelo Saracchi maçın ardından açıklamalarda bulundu.

24 Temmuz 2020 Cuma 23:43 - Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 23:43
ABONE OL

Galatasaray'da Marcelo Saracchi, ligin son haftasında 2-2 berabere kaldıkları Antalyaspor maçı sonrasında konuştu.

Kazanamadıkları için üzgün olduklarını kaydeden Uruguaylı oyuncu, "Gol atmak güzel, önemli ama önemli olan 3 puan almaktı. Avrupa hedefimiz vardı, 3 puan istiyorduk. Taraftarlarımızı bu maçla bir nebze de olsun mutlu etmek istiyorduk. Başaramadık. Bu seneyi bir kenara bırakıp, önümüzdeki seneye iyi hazırlanıp onları mutlu etmek istiyoruz" dedi.

EMİN ADIMLARLA İLERLİYORDUK

Koronavirüs arasının kendilerini çok etkilediğini kaydeden Saracchi, "Pandemi bizi çok olumsuz etkiledi, pandemi olmasaydı şampiyonluğun en büyük adayıydık, emin adımlarla ilerliyorduk. Pandemi sonrasında şanssız sakatlıklar yaşandı. Her hafta sakatlık ve cezadan oyuncularımızı kaybettik. Pandemi öncesi ve sonrası inanılmaz şeyler oldu" ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.