Spor

Sara'dan Manchester City maçı mesajı: Bu sezonun en önemli maçı olacak

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

24 Ocak 2026 Cumartesi 22:42
Sara'dan Manchester City maçı mesajı: Bu sezonun en önemli maçı olacak
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren Sara, özellikle iki yarı arasındaki farklara dikkat çekti.

"İLK YARIDA BİRAZ ZORLANDIK"

Karşılaşmanın ilk bölümünde istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirten Sara, "Açıkçası ilk yarıda biraz daha zorlandık. Rakibe topa sahip olma imkânı verdik. İkinci yarı ise bizim için çok daha farklı geçti" ifadelerini kullandı.

GOLLER VE BİTİRİCİLİK VURGUSU

Attığı gollerle ilgili soruya da yanıt veren Brezilyalı futbolcu, kafa golüyle ilgili olarak, "Türkiye'ye gelmeden önceydi diye tahmin ediyorum. Çok mutluyum. Bitiriş konusunda çalışıyorum ve attığım gollerle ilgili kendimi iyi hissediyorum" dedi.

MANCHESTER CITY MAÇI MESAJI

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Manchester City maçıyla ilgili de konuşan Sara, karşılaşmanın önemini vurgulayarak, "Kesinlikle bu sezonun en önemli maçı olacak. İnanılmaz bir rakibe karşı oynayacağız. En iyi şekilde hazırlanacağız" şeklinde konuştu.

