Süper Lig'de Galatasaray, Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda sarı kırmızılı ekip, henüz 30. saniyede golü buldu.

Maça yüksek şiddetli pres ile başlayan Galatasaray, rakip savunmayı hata zorladı. Savunmada gelen hata sonrası ceza sahası içerisinde topla buluşan Gabriel Sara, skoru 1-0'a getirmeyi başardı.

Henüz 30. saniyede skoru değiştiren Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de atılan en erken golü de bulmuş oldu.

Öte yandan Gabriel Sara'nın golü, Opta'nın verilerine göre Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig tarihindeki en erken 4. golü oldu. İşte o goller;

Vedat İnceefe: Göztepe, 18. saniye

Diagne: Gençlerbirliği, 27. saniye

Belhanda: Yeni Malatyaspor, 30. saniye

Sara: Karagümrük, 31. saniye