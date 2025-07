Saras Jasikevicius: Buna yüzde yüz katılıyorum

Fenerbahçe Beko antrenörü Saras Jasikevicius, tatilini Yunanistan'ın başkenti Atina'da sürdürüyor. Burada EuroLeague Koçlar Birliği Kongresi için bulunan Saras, tatilinin de tadını çıkarmaya devam ediyor.

Kongre için OAKA'da bulunan koç Jasikevicius, burada Yunanistan kaynaklı Nova Sports'un sorularını yanıtladı.

Koç Jasikevicius'a , "Oyuncuyken ve koçken şampiyon olmak arasında ne farklar var?" sorusu soruldu.

Koç: "Oyuncuyken çok daha çılgınca partiliyordum (gülüyor), tabii o zaman çok daha gençtim. Dürüst olmak gerekirse bu şampiyonluğu çok uzun zamandır bekliyordum, dolayısıyla o anı yaşamak çok güzeldi. Yine de işin en kötü tarafı, içimde kutlama hissinden daha çok bir 'rahatlama' hissinin olmasıydı. Oyunculuk dönemimde içimdeki kutlama hissi daha fazlaydı. Dolayısıyla oyuncuyken şampiyon olduğumda daha çok eğleniyordum. Mesela şampiyonluktan sonra sahanın ortasında Papa'yı (Papagiannis) gördüm, üzüntüden ağlıyordu. Onu teselli etmeye gittim. Ayrıca elini sıkmam gereken kişiler vardı, sonrasında da ailemin yanına gittim." şeklinde yanıt verdi.

ESPRİLİ YANITLARI DİKKAT ÇEKTİ

Litvanyalı antrenör, takımdan ayrılan oyunculara dair sorulan sorulara "Sosyal medyada takımdan ayrılan oyuncuların (Hayes-Davis, Guduric, McCollum) geçen sezon attığımız sayıların %48'ini atan üç oyuncu olduğunu gördüm. Sanırım hemen GM'i arayıp 'oyuncu almamız lazım' demem gerekecek (gülüyor). Açıkçası ben, gelecek sezon işimizin daha zor olacağına inanmıyorum. Yine her zaman olduğu gibi çok çalışmamız ve elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekecek. Şu an bariz şekilde C planındayız. Elbette her takımın yeni sezon için planları olur ve bu planlar Ocak, Şubat aylarından itibaren devreye girer. Biz şu an C veya D planındayız. Elbette şampiyon olduğumuz için rakiplerimiz, bizi yenmek için daha istekli olacaklar. Oyuncuların bunu anlaması gerekiyor. Bence EuroLeague şampiyonluğundan sonra rakiplerin bize karşı ne kadar hırslandıklarını gördüler. Ligde neredeyse çeyrek finalde elenecektik. Şampiyon olacak kadar iyiyseniz sonrasında sizi nelerin beklediğini anlamak için yeterince akıllı olmalısınız." şeklinde esprili yanıtlar verdi.

"BAŞARILARDAN DA DERS ÇIKARILABİLİR"

"Elbette insanlar, başarısızlıklardan başarıya kıyasla çok daha fazla ders çıkarır. Buna yüzde yüz katılıyorum. Yine de yeterince akıllıysanız başarınızın sebeplerini anlarsınız ve buna göre ders alırsınız. Dolayısıyla ders çıkarmanın tek bir yolu yok. Tabii böyle bir sezondan sonra kendinizi gereğinden fazla tatmin olmuş hissedebilirsiniz. Fenerbahçe ve ben, bu hisse kapılırsak biteriz."

"HABERLER DOĞRU"

Saras Jasikevicius, Panathinaikos'un sözlü anlaşmaya vardığı Jonas Valanciunas'ın Atina'da olacağını doğruladı:

"İnsanların oyuncular hakkında neden bu kadar fazla şey merak ettiğini anlamıyorum. Zaten maç videolarını veya kliplerini izlerseniz nasıl bir oyuncu olduğunu anlayabilirsiniz. Dolayısıyla ben, yalnızca Jonas'ın kişiliği hakkında konuşabilirim. O gerçekten çok özel bir insan ve hep öyle kalacak. Abu Dhabi'de şampiyonluktan sonra sabaha kadar onunla vakit geçirdik. Yaklaşık iki saat içerisinde Atina'da olacak."