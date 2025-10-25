Saras Jasikevicius: Sezon daha yeni başladı

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Saras Jasikevicius, Anadolu Efes müsabakasını değerlendirdi.

EuroLeague'in altıncı hafta müsabakasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Anadolu Efes'i mağlup etti ve ligdeki üçüncü galibiyetini aldı.

Fenerbahçe Beko başantrenörü Saras Jasikevicius, karşılaşmanın ardından flaş röportajda mikrofon karşısına geçti.

Tecrübeli hocanın açıklamaları şu şekilde:

"İkinci yarıdaki fizikselliğimiz, ilk yarıya göre çok daha iyiydi. Elbette boş şutları bulup sayoya çevirmemiz de çok yardımcı oldu. Bonzie çok kritik şutlar soktu. Adım adım da olsa istediğimiz oyunu bulduk, sabırla oynadık ve zor bir deplasmanda güçlü bir takıma karşı kazanmayı başardık."

"ZORLU BİR SÜREÇ"

"Bir takım zorlu bir süreçten geçtiğinde her koç, daha önce istediği verimi almış oyuncularıyla oynamayı ister. Tabii biz bu oyuncularla geçen sezon şampiyon olduk. Bir sürecin içerisindeyiz, sezon daha yeni başladı. Yeni gelen çok iyi oyuncularımız var ama alışmaları biraz zaman alacak."

Saras Jasikevicius, salonun tamamen dolu olmamasına dair ise şunları söyledi:

"Bana sürekli İstanbul derbisini soruyorsunuz ama yalan söyleyemem, bugün salon tam dolu değildi. Efes'in bu sezon harika bir kadrosu var ve son şampiyona karşı oynuyorlar. Ayrıca Türk Milli Takımı, kısa süre önce harika bir başarı yakaladı. Buna rağmen hem biz, hem de Efes tribünleri tamamen dolduramıyoruz. Muhtemelen duymak istediğiniz cevap bu değildi ama gerçek bu."