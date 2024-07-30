UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, evinde konuk ettiği İsviçre ekibi Lugano'yu 2-1 mağlup etti. İlk maçı 4-3 kazanan sarı lacivertli ekip, bir üst tura adını yazdırdı.

Sarı lacivertlilerin golünü 59. dakikada Edin Dzeko ve 90+2'de Sebastian Szymanski kaydetti.

Lugano'da ise Belhaj Mahmoud 7. dakikada ağları havalandırdı.

RAKİBİMİZ LILLE

Temsilcimiz Fenerbahe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak.

Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.

JOSE MOURINHO'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında İsviçre'nin Lugano ekibini konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ilk maça göre kadrosunda tek değişiklik yaptı.

Mourinho, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk maçta 11'de başlattığı Ryan Kent'i yedek soyundurdu. Deneyimli teknik adam, bu oyuncunun yerine ise Ferdi Kadıoğlu'nu sahaya sürdü.

Lugano karşısında kalede Livakovic'i görevlendiren Mourinho, savunma dörtlüsünü yine Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde'den oluşturdu. Rade Krunic-Fred Rodrigues orta sahasını bozmayan 61 yaşındaki çalıştırıcı, kenarlarda ise Dusan Tadic ve Ferdi Kadıoğlu'nu oynattı. Forvet arkasında Sebastian Szymanski yer alırken, gol yolları yine Edin Dzeko'ya emanet edildi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Mert Müldür, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Oğuz Aydın ve Allan Saint-Maximin ise yedek soyundu.

FRED DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe'nin en önemli oyuncuları arasında yer alan Fred, Lugano maçını tamamlayamadı. Yaşadığı sakatlık sonrası kenara değişiklik işareti yapan ve oyuna devam edemeyen Brezilyalı yıldız, yerini 31. dakikada İsmail Yüksek'e bıraktı.

SAINT-MAXIMIN İLK KEZ KADRODA

Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, sarı-lacivertli takımla ilk kez kadroda yer aldı.

Sakatlığı sebebiyle deplasmanda oynanan müsabakada kadroda yer almayan 27 yaşındaki Fransız oyuncu, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

FERDİ SOL AÇIKTA

Fenerbahçe'nin milli sol beki Ferdi Kadıoğlu, Lugano karşısında maça sol açıkta başladı.

Teknik direktör Mourinho, milli oyuncuların hazır olmadığı ilk maçta bu pozisyonda Ryan Kent'i görevlendirmişti.

Deneyimli teknik adam, ilk maçta sonradan oyuna soktuğu Ferdi'yi, bu maçta hücumda değerlendirdi.

KRUNIC ELEŞTİRİLERE RAĞMEN 11'DE

Teknik direktör Jose Mourinho, Rade Krunic'i Lugano karşısında ilk 11'de görevlendirdi.

Lugano ile oynanan ilk müsabakaya da 11'de başlayan Bosna Hersekli oyuncu, performansı sebebiyle eleştiri almıştı.

Deneyimli teknik adam, söz konusu eleştirilere rağmen rövanş maçına da Krunic ile başladı.

MOURINHO, KADIKÖY'DEKİ İLK MAÇINDA ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, Kadıköy'deki ilk resmi maçında alkışlarla karşılandı.

Sarı-lacivertlilerin başında ilk kez Kadıköy'de resmi bir maça çıkan Portekizli çalıştırıcı, yeşil zemine ayak bastığı anda taraftarları deneyimli çalıştırıcıya yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Mourinho da taraftarlara el sallayarak teşekkür etti.

Fenerbahçeli taraftarlar, Mourinho'nun yanı sıra yeni transferlerden Allan Saint-Maximin'i de uzun süre alkışladı.

TRİBÜNLER TAMAMEN DOLU

Fenerbahçeli taraftarlar, bu sezon ilk resmi maçta takımlarını yalnız bırakmadı.

Tribünlerin tamamını dolduran taraftarlar, karşılaşma öncesinde takımlarına tezahüratlarla destek verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Lugano golü buldu. Fenerbahçe savunması, sol kanattan gelişen hücumda Valenzuela'nın kale sahasına doğru çevirdiği topu uzaklaştırmakta güçlük çekti. Oosterwolde ve Szymanski'nin müdahalelerinin ardından ceza sahası yayının yakınında topu önünde bulan Mahmoud'un gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe de çarparak köşeden ağlarla buluştu: 0-1.

17. dakikada Bottani'nin pasıyla ceza sahasına giren Aliseda, kaleyi sağ çaprazdan gören pozisyonda yaptığı vuruşla topu auta gönderdi.

25. dakikada konuk takım, sağ kanattan Zanotti ile tehlikeli geldi. Bislimi, Zanotti'nin yerden kale alanı önüne gönderdiği topa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, kaleci Livakovic'in müdahalesiyle kornere gitti.

41. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Dzeko, ceza sahasının sağından topu penaltı noktasına çevirdi. Szymanski'nin kontrol etmek istediği top, Ferdi Kadıoğlu'nun önünde kaldı. Ferdi'nin gelişine yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı, Lugano'nun 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

51. dakikada Fenerbahçe, Tadic'in sağ kanattan kullandığı kornerde gole yaklaştı. Kale sahası ön çizgisi üzerinde iyi yükselen Djiku'nun kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

59. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Mert Hakan Yandaş, sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta topu penaltı noktasına doğru ortaladı. Dzeko'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Saipi'nin sağından filelerle buluştu: 1-1.

72. dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. Mert Hakan Yandaş'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kafalardan seken top, arka direkteki Çağlar Söyüncü'nün önünde kaldı. Çağlar'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, üst direğe çarparak auta çıktı.

90. dakikada Dzeko, İrfan Can Kahveci'nin pasıyla ceza alanında topla buluştu. Tecrübeli futbolcunun kaleyi sol çaprazdan gören pozisyonda yaptığı sert vuruşta kaleci Saipi, topu kornere çeldi.

90+3. dakikada sağ kanattan İrfan Can Kahveci'nin ortasında Tadic, arka direkte topu kafayla indirdi. Kale alanındaki Szymanski, topu boş kaleye gönderdi: 2-1.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi. İlk maçı da 4-3 kazanan Fenerbahçe, rövanşta elde ettiği bu skorla adını 3. eleme turuna yazdırdı.

Stat: Ülker

Hakemler: Robert Jones, Neil Davies, Wade Smith (İngiltere)

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel (Dk. 70 Mert Müldür), Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, Krunic (Dk. 46 Mert Hakan Yandaş), Fred (Dk. 31 İsmail Yüksek), Tadic, Szymanski, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 83 İrfan Can Kahveci), Dzeko

Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Hajdari (Dk. 66 Cimignani), Doumbia, Mahmoud (Dk. 67 Grgic), Bislimi (Dk. 73 Dos Santos), Bottani (Dk. 60 Przybylko), Valenzuela, Aliseda (Dk. 73 Mahou)

Goller: Dk. 7 Mahmoud (Lugano), Dk. 59 Dzeko, Dk. 90+3 Szymanski (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 55 Doumbia, Dk. 57 Aliseda, Dk. 58 Mahmoud, Dk. 79 Zanotti (Lugano), Dk. 86 Dzeko (Fenerbahçe)