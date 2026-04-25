  • Sarı-kırmızılılardan dikkat çeken hamle... Galatasaray'dan orta saha takviyesi!
Spor

Sarı-kırmızılılardan dikkat çeken hamle... Galatasaray'dan orta saha takviyesi!

Galatasaray, yeni sezon planlaması kapsamında orta sahaya takviye için düğmeye bastı; sarı-kırmızılıların Manchester United forması giyen Manuel Ugarte için girişimlere başladığı öne sürülüyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ25 Nisan 2026 Cumartesi 20:00
Galatasaray'ın gelecek sezon için kadroda önemli bir revizyona gitmesi bekleniyor.

İLK HEDEF UGARTE

Transferde kolları sıvayan yönetim ilk hedef olarak orta saha bölgesine takviye yapacak.

Bu isimlerin başında Uruguaylı yıldız Manuel Ugarte bulunuyor.

Team Talk'ta yer alan haberde Galatasaray'ın Manchester United'dan Manuel Ugarte'yi istediği bildirildi.

SEZON SONU AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR

2029'a kadar sözleşmesi olan 25 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusunun sezon sonunda ayrılmayı düşündüğü aktarıldı.

BU SEZON UGARTE

Manuel Ugarte bu sezon Manchester United formasıyla 24 maçta görev alırken 1 asistlik katkı sağladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Yolcu dolu dolmuşta pes dedirten görüntüler: Şoförün vurdumduymazlığı tepki çekti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
