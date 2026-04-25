Galatasaray'ın gelecek sezon için kadroda önemli bir revizyona gitmesi bekleniyor.
İLK HEDEF UGARTE
Transferde kolları sıvayan yönetim ilk hedef olarak orta saha bölgesine takviye yapacak.
Bu isimlerin başında Uruguaylı yıldız Manuel Ugarte bulunuyor.
Team Talk'ta yer alan haberde Galatasaray'ın Manchester United'dan Manuel Ugarte'yi istediği bildirildi.
SEZON SONU AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR
2029'a kadar sözleşmesi olan 25 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusunun sezon sonunda ayrılmayı düşündüğü aktarıldı.
BU SEZON UGARTE
Manuel Ugarte bu sezon Manchester United formasıyla 24 maçta görev alırken 1 asistlik katkı sağladı.