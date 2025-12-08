İSTANBUL 10°C / 7°C
Spor

Sarıyer 3 puanı 3 golle aldı

Trendyol 1. Lig'in 16. hafta maçında Sarıyer, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

AA8 Aralık 2025 Pazartesi 16:50 - Güncelleme:
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında SMS Grup Sarıyer, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-0 yendi.

Stat: Fuat Tosyalı

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Ömer Tevfik Özkoç, Tuncay Ercan

Atakaş Hatayspor: Demir Sarıcalı, Kamil Ahmet Çörekçi, Görkem Sağlam (Dk. 69 Mustafa Said Aydın), Baran Sarka (Dk. 62 Eren Güler), Deniz Aksoy, Recep Burak Yılmaz (Dk. 69 Melih Şen), Kerim Alıcı (Dk. 82 Ersin Aydemir), Ünal Emre Durmuşhan, Oğuzhan Matur, Abdulkadir Parmak (Dk. 82 Barış Uzel), Yiğit Ali Buz

SMS Grup Sarıyer: Muhammed Alperen Uysal, Fatih Kurucuk, Djilobodji, Traore (Dk. 46 Regattin), Anziani (Dk. 80 Oğuzhan Yılmaz), Oğuzhan Berber, Ömer Bayram (Dk. 46 Eşref Korkmazoğlu), Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 78 Metehan Mert), Camara, Urie, Baran Engül (Dk. 46 Dembele)

Goller: Dk. 28 Anziani, Dk. 32 Djilobodji, Dk. 56 Dembele (SMS Grup Sarıyer)

Sarı kartlar: Dk. 12 Kerim Alıcı, Dk. 61 Görkem Sağlam (Atakaş Hatayspor), Dk. 42 Traore (SMS Grup Sarıyer)

  • SMS Grup Sarıyer
  • Atakaş Hatayspor
  • trendyol 1. lig

Popüler Haberler
