Sarıyer 3 puanı tek golle aldı

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında SMS Grup Sarıyer, konuk ettiği Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yendi.

Teknik direktörler Fatih Terim ve Rıza Çalımbay da karşılaşmayı tribünden takip etti.

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Yiğit Arslan, Sezgin Çınar, Emrah Türkyılmaz

SMS Grup Sarıyer: Furkan Akyüz, Oğuzhan Berber (Dk. 80 Oğuzhan Yılmaz), Metehan Mert, Djilobodji, Ömer Bayram, Traore, Camara (Dk. 90 Fethi Özer), Anziani, Emre Yeşilyurt, Regattin (Dk. 80 Baran Engül), Dembele (Dk. 14 Urie-Dk. 90 Eşref Korkmazoğlu))

Sipay Bodrum FK: Sousa, Mert Yılmaz, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Brazao (Dk. 78 Imeri), Ahmet Aslan (Dk. 90 Mustafa Erdilman), Mohammed, Dimitrov, Ali Habeşoğlu (Dk. 65 Adem Metin Türk), Seferi

Gol: Dk. 51 Urie (SMS Grup Sarıyer)

Sarı kartlar: Dk. 26 Seferi, Dk. 77 Adem Metin Türk (Sipay Bodrum FK), Dk. 90+3 Traore, Dk. 90+5 Emre Yeşilyurt, Dk. 90+5 Furkan Akyüz (SMS Grup Sarıyer)