İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2025 Cumartesi / 8 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9259
  • EURO
    50,6303
  • ALTIN
    6250.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Sarıyer 3 puanı tek golle aldı

Sarıyer, Trendyol 1. Lig'in 19. hafta mücadelesinde sahasında karşı karşıya geldiği Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etti.

AA27 Aralık 2025 Cumartesi 17:16 - Güncelleme:
Sarıyer 3 puanı tek golle aldı
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında SMS Grup Sarıyer, konuk ettiği Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yendi.

Teknik direktörler Fatih Terim ve Rıza Çalımbay da karşılaşmayı tribünden takip etti.

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Yiğit Arslan, Sezgin Çınar, Emrah Türkyılmaz

SMS Grup Sarıyer: Furkan Akyüz, Oğuzhan Berber (Dk. 80 Oğuzhan Yılmaz), Metehan Mert, Djilobodji, Ömer Bayram, Traore, Camara (Dk. 90 Fethi Özer), Anziani, Emre Yeşilyurt, Regattin (Dk. 80 Baran Engül), Dembele (Dk. 14 Urie-Dk. 90 Eşref Korkmazoğlu))

Sipay Bodrum FK: Sousa, Mert Yılmaz, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Brazao (Dk. 78 Imeri), Ahmet Aslan (Dk. 90 Mustafa Erdilman), Mohammed, Dimitrov, Ali Habeşoğlu (Dk. 65 Adem Metin Türk), Seferi

Gol: Dk. 51 Urie (SMS Grup Sarıyer)

Sarı kartlar: Dk. 26 Seferi, Dk. 77 Adem Metin Türk (Sipay Bodrum FK), Dk. 90+3 Traore, Dk. 90+5 Emre Yeşilyurt, Dk. 90+5 Furkan Akyüz (SMS Grup Sarıyer)

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.