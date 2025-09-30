Sarıyer, Adana Demirspor'u 3 golle geçti

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Sarıyer, Adana Demirspor'a konuk oldu.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Sarıyer 3-0 kazandı.

İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golü 46. dakikada Malaly Dembele ile 53. ve 81. dakikalarda Adrien Regattin attı.

Sarıyer Teknik Direktörü Yılmaz Vural, 2015-2016 ve 2018-2019 dönemlerinde Adana Demirspor'da görev aldı.

Bu sonuçla birlikte Sarıyer ligdeki ilk galibiyetini elde etti ve puanını 4'e çıkardı. Adana temsilcisi ise -17 puanda kaldı.

İstanbul ekibi gelecek hafta Sakaryaspor'u ağırlarken, Adana Demirspor ise Pendikspor'a konuk olacak.